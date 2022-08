F1: Verstappen come Leclerc, cambia motore e partirà dal fondo in Belgio

ROMA - Max Verstappen partirà dal fondo della griglia di partenza al Gran Premio del Belgio, quattordicesima tappa della Formula 1. L'olandese campione del mondo ha infatti sostituito - oltre il limite concesso dal regolamento - tutti i componenti della sua power unit: motore endotermico, turbocompressore, MGU-H, MGU-K, batteria e centralina. Una difficoltà in più per il pilota della Red Bull che deve tenere a bada anche Charles Leclerc, soggetto anche lui a penalità per lo stesso motivo.