F1 Gp Belgio, diretta qualifiche: dove vederle in tv

SPA - Scattano le qualifiche del Gran Premio di Belgio, quattordicesimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Dopo la pausa estiva, riprende a ritmo serrato la corsa alla vetta del mondiale, attualmente occupata con ampio vantaggio da Max Verstappen davanti a Charles Leclerc. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 27 agosto alle ore 13:00, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita solo le qualifiche. La gara, invece, è in programma domenica 28 agosto a partire dalle 15:00, oltre che su TV8 sempre in differita.