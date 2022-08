F1, pole di Sainz in Belgio: Leclerc 16° dietro a Verstappen

SPA - Carlos Sainz si prende la pole position del Gran Premio di Belgio, quattordicesimo appuntamento del mondiale di F1. Lo spagnolo della Ferrari è stato il secondo più veloce in pista dietro ad un inarrivabile Max Verstappen ma, come ben noto, il pilota della Red Bull, così come altri tra cui Charles Leclerc, partiranno in fondo alla griglia, a partire dalla 15esima posizione. Ecco quindi che in prima fila in gara ci sarà anche Sergio Perez, con il duello Fernando Alonso-Lewis Hamilton in seconda.