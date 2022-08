F1, Leclerc: "Mai visto un gap così ampio con la Red Bull"

SPA - Charles Leclerc scatterà dalla 16esima posizione in griglia nel Gran Premio di Belgio, quattordicesimo appuntamento del mondiale di F1 2022. Il pilota della Ferrari, infatti, ha chiuso al quarto posto le qualifiche, ma per effetto delle penalità partirà in fondo al gruppo, subito dietro a Max Verstappen. "Onestamente in termini di performance personale non ci siamo preparati al meglio per le qualifiche perché ci siamo concentrati sulla gara. La macchina mi piace molto di più per la gara che per la qualifica. Detto ciò, il distacco tra noi e max è grossissimo ed è strano, hanno trovato qualcosa che gli ha dato davvero molto passo in questo weekend. È un po’ strano, non è mai successo un gap così grande tra di noi", le sue parole ai microfoni di Sky Sport F1.