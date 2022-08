F1: Tsunoda parte dalla pit lane, Leclerc guadagna una posizione

SPA - Un cambiamento nella griglia di partenza del Gran Premio del Belgio a poche ore dalla gara. Yuki Tsunoda ha infatti deciso di sostituire il motore nella giornata di domenica, e come conseguenza inizierà dalla pit lane il quattordicesimo appuntamento stagionale di questa Formula 1. Il giapponese del team AlphaTauri avrebbe dovuto scattare dalla tredicesima casella in griglia. Il suo spostamento in pit lane farà quindi avanzare di una posizione la Red Bull di Max Verstappen (che sarà quattordicesimo) e la Ferrari di Charles Leclerc, che comincerà in quindicesima posizione la sua gara.