F1, Gp Belgio senza storia: vince Verstappen. Sainz terzo, Leclerc sesto

SPA - Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Belgio , quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . L'olandese, partito dalla quattordicesima posizione, rimonta velocemente e vince in solitaria la gara sul circuito di Spa. Secondo posto per il compagno di squadra Sergio Perez , mentre sul gradino più basso del podio sale Carlos Sainz . La Ferrari ci prova, ma la Red Bull è in una giornata perfetta. Così Charles Leclerc , che si ferma a un giro dal termine, fallisce il giro veloce ma finisce sesto dietro a Fernando Alonso dopo una penalizzazione che lo fa slittare di una posizione.

La cronaca

Pronti via e, tempo due giri, è già successo di tutto: Sainz scatta e tiene la prima posizione, Perez viene sorpassato da Alonso, Hamilton e Russell, ma un ruota a ruota tra lo spagnolo e il britannico mette fuori gioco quest'ultimo, costretto al ritiro per problemi alla monoposto. Il messicano della Red Bull ritorna secondo. Intanto dietro Verstappen e Leclerc recuperano una posizione dopo l'altra, ma il ferrarista è costretto a fermarsi durante la bandiera gialla per il fumo sprigionato dalla F1-75. Il monegasco rientra quindi in penultima posizione con gomma gialla. Verstappen rimane dentro e, molto rapidamente, aggancia il duo di testa. L'olandese conquista presto il comando, e anche dopo una breve sosta non fatica a riprendersi la leadership. Dall'altra parte le due Ferrari faticano, e le gomme non aiutano. Nella seconda parte la gara è in pratica congelata: le due Red Bull si prendono le prime posizioni, Sainz si difende da Russell mentre Leclerc chiude davanti ad Alonso ma, dopo la penalizzazione, slitta in sesta piazza.