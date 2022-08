F1, Perez: "Oggi Verstappen era di un altro pianeta"

SPA - "Sono soddisfatto, anche se speravo in qualcosina di più perché era una buona opportunità. Oggi Max volava, era di un altro pianeta. Il mio primo stint è stato scarso per via del grado degrado, tuttavia il risultato è buono per il team. Siamo riusciti a portare a casa tanti punti e questo è importante". Sergio Perez ha parlato così dopo il secondo posto nel Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il messicano ha elogiato il compagno in Red Bull Max Verstappen, vincitore della gara di Spa e imprendibile per chiunque in questa domenica.