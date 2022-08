F1, Steiner sul possibile addio di Schumacher: "Ricciardo potrebbe essere meglio"

ROMA - Mentre la Formula 1 è nel pieno del suo svolgimento con il Gran Premio di Olanda in programma questo weekend, i protagonisti del paddock stanno pianificando anche il futuro. Nei piani di Mick Schumacher ci sarebbe l'idea di abbandonare l'Academy Ferrari e trovare un altro sedile nel Circus lontano da Haas, uno scenario che il team principal della scuderia statunitense, Gunther Steiner, ha commentato così la situazione alla "Bild" durante la tappa in Belgio: "Dovremmo prendere un rischio con un nuovo pilota come Daniel Ricciardo, che ha avuto un periodo difficile in McLaren, o dovremmo restare con la formazione attuale? E chi dice che Mick sta andando via? Questo è ciò che dicono i media, non io. Io dico che è tutto aperto".