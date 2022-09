F1, Verstappen: "Non vedo l'ora di correre, l'atmosfera sarà fantastica"

ROMA - Per un pilota diFormula 1 ci sono poche cose come la gara di casa, specie se ci si presenta da campione del mondo. Così, Max Verstappen, si avvicina sempre più a riabbracciare il suo pubblico nel Gran Premio d'Olanda, classica della Formula 1. Il pilota della Red Bull ha raccontato così le sue impressioni in conferenza stampa: “Già l’anno scorso è stato incredibile, quest'anno l’atmosfera sarà fantastica: non vedo l’ora che inizi questo weekend. Il sostegno dei tifosi non mi darà tempo sul giro, ma sarà bello vedere tutto quel sostegno per me e sarò pronto ad ammirarlo".