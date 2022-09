F1: doppietta Mercedes nelle libere 1 in Olanda. Sainz terzo, Leclerc sesto

ZANDVOORT - George Russell è il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio d'Olanda, quindicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota britannico, sul circuito di Zandvoort, firma il crono di 1:12.455 e precede l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, oltre alla Ferrari di Carlos Sainz che chiude in terza posizione. Seguono le due McLaren di Lando Norris e , rispettivamente in quarta e quinta posizione, mentre l'altra Rossa di Charles Leclerc non va oltre il sesto tempo. Si ferma invece dopo pochi minuti Max Verstappen, costretto a rientrare per problemi al cambio.