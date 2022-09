Diretta qualifiche F1 Gp Olanda: dove vederle in tv

ZANDVOORT - Tutto è pronto per il Gran Premio d'Olanda, valido come quindicesimo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1. Dopo il weekend belga a Spa, dominato dalla Red Bull, il circus fa tappa sul circuito di Zandvoort, dove l'esito della gara è più incerto. Bene la Ferrari nel venerdì di libere, ma Verstappen è determinato a reagire, anche in virtù del fatto che gareggia davanti ai suoi tifosi. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 3 settembre alle ore 12:00, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 15:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita solo le qualifiche. La gara, invece, è in programma domenica 28 agosto a partire dalle 15:00, oltre che su TV8 sempre in differita.