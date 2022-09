Gp Olanda, Verstappen: "Non sono sorpreso dal divario, possiamo migliorare"

ZANDVOORT - Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend del Gp d'Olanda per Max Verstappen, che nel venerdì sul tracciato di casa Zandvoort ha faticato più del previsto. Il pilota olandese si è infatti fermato in pista già nel corso della prima sessione delle prove libere a causa di un problema alla vettura. Il campione del mondo in carica, tuttavia, non appare molto preoccupato, anzi è piuttosto ottimista in vista del sabato, in cui dovrà lottare per cercare di conquistare quella che sarebbe una preziosa pole position.