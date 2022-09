F1, Verstappen: "Pole incredibile, abbiamo lavorato tutta la notte"

ZANDVOORT - "Si tratta di una pole veramente incredibile, specialmente dopo una giornata difficile come quella di ieri". Non ha dubbi Max Verstappen, grande protagonista delle qualifiche del Gp d'Olanda , quindicesimo appuntamento del mondiale di F1. Il pilota olandese della Red Bull è riuscito a mettersi davanti al rivale Charles Leclerc grazie ad un super giro e scatterà davanti a tutti. Il distacco con le Ferrari non è però rassicurante - basti pensare che tre piloti sono racchiusi in soli 92 millesimi - pertanto bisognerà tenere alta la guardi anche in gara.

L'analisi di Max

"Abbiamo lavorato duramente per tutta la notte per ribaltare la situazione. Abbiamo fatto un bel giro - ha spiegato Verstappen, che poi non ha potuto non notare la splendida cornice di pubblico orange - Qui è qualcosa di pazzesco". Infine, il campione del mondo in carica ha spiegato le novità rispetto ad un complicato venerdì: "La macchina è cambiata tanto. Ieri abbiamo precipitato le cose, mentre oggi è tornata piacevole da guidare". Max vuole ora completare l'opera e cercare di confermarsi anche domani in gara sul circuito casalingo di Zandvoort.