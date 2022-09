F1, Perez commenta l'errore: "Sono stato troppo aggressivo, peccato"

ZANDVOORT - Nella giornata in cui Max Verstappen fa un capolavoro, riscattandosi dopo un venerdì sottotono e centrando una super pole, le cose non vanno altrettanto bene a Sergio Perez. Il messicano della Red Bull scatterà dalla quinta posizione nel Gp d'Olanda, ma ha commesso un grave errore nel Q3 mettendo la macchina nel muro. Un incidente che ha penalizzato le due Mercedes, determinate ad inisidare il poleman Verstappen, e che sicuramente non fa piacere a Perez, ancora una volta in difficoltà, anche a livello psicologico.