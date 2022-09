F1, Schumacher: "L'obiettivo è andare a punti, la pista mi piace"

ZANDVOORT – Uno dei migliori piloti in pista di questo sabato del Gp d’Olanda è stato sicuramente Mick Schumacher. Il pilota tedesco è stato infatti capace di portare la Haas in Q3 e partirà dall’ottava posizione. Un risultato notevole, specialmente considerando che il suo compagno di squadra, Kevin Magnussen, è uscito di scena già nel Q1. Schumacher ha dato prova del suo grande talento ed è tornato a scuotersi dopo un paio di weekend sottotono; ovviamente il compito non è ancora finito e domani in gara dovrà confermarsi sul circuito di Zandvoort. Come punto di partenza, tuttavia, non è niente male.