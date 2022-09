F1, Horner: "La strategia della Mercedes mi ha sorpreso"

ROMA - Il Gran Premio d'Olanda ha consegnato alla storia il quinto hat-trick (pole position, giro veloce e vittoria) di Max Verstappen, che vola a 310 punti in classifica piloti, per una Formula 1 che si colora sempre più di arancione. A Zandvoort niente ha potuto fermare l'olandese, neanche la safety car causata da Valtteri Bottas sul finale. Christian Horner, team principal della Red Bull, commenta così il trionfo del suo pilota: "Ha fatto una grande gara in un weekend importantissimo per le aspettative e in una gara strategicamente difficile". Uno dei passaggi più delicati della domenica è stato proprio il momento in cui la direzione di gara ha dispiegato la safety car, attimi che la Red Bull ha gestito così: "Abbiamo deciso di lasciar passare le Mercedes per avere gomma migliore. Poi Mercedes ha fermato un solo pilota e Max è stato bravo a passare rapidamente Lewis. Sono rimasto sorpreso dal fatto che non abbiano lasciato fuori Russell".