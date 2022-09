100 anni dell'Autodromo di Monza, l'inserto speciale con Autosprint

Siamo alla vigilia di uno dei più grandi eventi. Nel prossimo week end l’autodromo di Monza compie 100 anni. Il Tempio della Velocità diventa centenario e custodisce tutta la storia del Motorsport raccontata su un asfalto dove si sono sviluppate vicende incredibili. È proprio per questo motivo che abbiamo intonato Divina Monza, l’inserto speciale di 16 pagine che rappresenta una grande chiave di lettura per approcciarsi al GP d’Italia. Una storia che dagli albori, cogliendo diversi aspetti e andando a indagare su episodi controversi e poco conosciuti, si sviluppa fino ai giorni nostri. È un meraviglioso viaggio a ritroso verso un mondo che non c’è più ma sul quale è stato edificato un presente diverso ma che trae origine, inevitabilmente, dal passato. Un racconto dove Monza diventa un palcoscenico perfetto e di volta in volta salgono sulla scena primattori e comparse, mischiando gioia e dolore, trionfi e disfatte. Un numero da non perdere per capire che cosa c’è stato davvero dietro a questo circuito che nel prossimo fine settimana diventerà ancora una volta la capitale della F.1.