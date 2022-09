F1, AlphaTauri difende Schmitz: "Desolanti gli attacchi nei suoi confronti"

ROMA - La virtual safety car comandata dalla direzione di gara nel Gran Premio di Olanda dopo il problema di Yuki Tsunoda ha favorito Max Verstappen . Tra i tifosi della Mercedes e non solo, però, è nata l'idea che quanto successo sia stato pianificato prima per aiutare l'Olandese. In tanti hanno infatti iniziato a invadere i profili social ufficiali della scuderia di Faenza, insultando Hannah Schimtz , responsabile della strategia delle motorizzate Red Bull in Formula 1 . Gli attacchi sono continuati anche nella giornata di ieri, tanto che il team di Tsunoda ha dovuto pubblicare una nota che inizia così: " È desolante leggere il linguaggio e il tono di alcuni commenti rivolti alla nostra head of strategy, Hannah Schmitz".

Il comunicato dell'AlphaTauri

"Questi comportamenti rancorosi - continua la nota ufficiale - non possono essere tollerati e sostenere che abbiamo giocato sporco è inaccettabile, falso e non rispettoso verso noi e Hannah. Abbiamo sempre corso in modo autonomo, pulito e con il più alto riguardo circa lo spirito sportivo. Yuki ha avuto un problema che il team non ha individuato immediatamente, cosa che ha determinato il suo stop in pista. Insinuare altro è offensivo e assolutamente non corretto". Tuttavia, Tsunoda ha percorso un giro - seppur a velocità ridotta - senza indossare le cinture di sicurezza, che si era slacciato quando si era fermato per la prima volta, prima che la virtual safety car fosse decisa dalla direzione di gara. E questo avrà delle conseguenze.