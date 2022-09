F1, Hamilton: "Per la gara partirò dal fondo della griglia"

ROMA - Lewis Hamilton partirà dal fondo dello schieramento di partenza in occasione del Gran Premio d'Italia, sedicesima tappa della Formula 1. È lo stesso pilota britannico della Mercedes a dare la notizia in conferenza stampa dove ha detto: “Abbiamo compiuto tanti progressi riducendo il divario weekend dopo weekend. Non sappiamo come si comporterà la macchina questo fine settimana. Qui dovrò usare il quarto motore, quindi dovrò recuperare il più possibile partendo da dietro".