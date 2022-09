F1, penalità per Verstappen e Sainz: cinque posizioni per l'olandese, lo spagnolo partirà dal fondo

ROMA – Max Verstappen e Carlos Sainz domenica andranno incontro a penalità nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. L’olandese campione del mondo monterà infatti un nuovo motore endotermico (ICE) sulla sua RB18, subendo cinque posizioni in griglia. Il pilota della Red Bull si prepara così a un’altra gara che non lo vedrà partire dalla pole position, con Charles Leclerc che potrebbe così assicurarsi la prima fila. Cambio di MGU-K, batteria e pacchetto marce invece per lo spagnolo della Ferrari, che per ora è sanzionato con 15 posizioni, ma molto probabilmente partirà dal fondo della griglia. Penalità anche per Sergio Perez: anche il messicano ha cambiato l'ICE e subirà, al contrario del suo compagno di squadra, 10 posizioni di penalità