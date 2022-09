F1, a Monza Sainz guida le libere 2 davanti a Verstappen e Leclerc

MONZA - La seconda sessione di prove libere al Gran Premio d'Italia , sedicesimo appuntamento della Formula 1 , si chiude con Carlos Sainz che segna il miglior tempo del pomeriggio . Lo spagnolo della Ferrari ha infatti girato in 1:21.664 , lasciandosi alle spalle la Red Bull di Max Verstappen. Terza l'altra F1-75 di Charles Leclerc . In quarta posizione invece la McLaren di Lando Norris.

Gli altri piloti

Quinta posizione per la Mercedes di George Russell, davanti all'altra RB18 di Sergio Perez. Solo settima posizione per Lewis Hamilton, che a Monza ha firmato cinque vittorie in carriera. Dietro il britannico, la Alpine di Esteban Ocon. Nona posizione per il suo compagno di squadra, Fernando Alonso, con Alexander Albon (Williams) che chiude la top ten della seconda sessione di libere al Gran Premio d'Italia.