Il caso Ferrari: pit stop a raffica per la Rossa

MONZA - La Ferrari è la Ferrari: onori e oneri. Sicché un pit stop pasticciato come il primo di Carlos Sainz a Zandvoort - dieci secondi fermo su tre ruote - innesca processi e voci anche a distanza di una settimana. «Non capisco perché debba succedere solo alla Ferrari», ha osservato Mattia Binotto, pur conscio delle esaltazioni e drammatizzazioni smosse dal mito del Cavallino. Sull’onda di quell’episodio, comunque, qui Maranello ha effettuato oltre venti simulazioni di pit stop, sedici solo giovedì (singolo e doppio, con e senza cambio dell’ala anteriore, con e senza la sua regolazione dei flap), una routine ripetuta stavolta con un’attenzione speciale. Nessun protocollo è stato variato, segno che le attuali procedure sono corrette. In Olanda è successo che chi portava la ruota posteriore sinistra - la più in basso tra quelle impilate nel garage, dunque l’ultimo a uscire - non abbia avuto il tempo di agire perché Sainz è stato chiamato con ritardo a rientrare, quando non c’era più il margine per il completo schieramento dei meccanici.



L’analisi video in Ferrari ha dimostrato che non ci sia stata alcuna gomma sbagliata nelle termocoperte (altra voce circolata), ma che l’uomo della posteriore sinistra abbia visto fermarsi davanti a sé la Rossa quando stava per attraversare la zona della sosta. Non potendola aggirare dall’anteriore invadendo la fast lane (con sanzione per unsafe release), è dovuto rientrare nel garage e imboccare un’altra uscita, perdendo tempo.



Intanto Sainz, sull’onda della penalità presa sempre a Zandvoort (nel terzo pit stop) per uno scarto a tutela di un meccanico McLaren, ha sollevato il problema di alcune corsie box strette e pericolose. «Certo, capisco che Binotto al momento non sia molto popolare...» ha ridacchiato Fernando Alonso, che quando può piazzare una staffilata alla Ferrari non si tira mai indietro.