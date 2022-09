Caos GP di Monza: cosa è successo con la safety car. I due errori della Fia

MONZA - Finale movimentato a Monza in occasione del Gp d'Italia, sedicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1, dove non sono mancate le polemiche. A trionfare è stato Max Verstappen davanti a Charles Leclerc, ma la gara si è conclusa in regime di Safety Car e ci sono state molte lamentele, Ferrari su tutti, con la Fia per aver commesso un paio di errori molto gravi che hanno determinato l'esito del Gp. Ripercorriamo insieme nel dettaglio cos'è successo a Monza e cos'ha sbagliato la Fia.