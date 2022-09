Gp Italia, la Fia spiega: "Ecco perché la gara si è conclusa sotto Safety Car"

MONZA - In seguito alle polemiche sollevate dal finale del Gran Premio d'Italia, sedicesimo appuntamento del mondiale di F1, la Fia ha fornito la sua versione attraverso un portavoce. In particolare, è stata criticata la gestione della Safety Car, entrata in pista a pochi giri dalla fine per il problema alla McLaren di Daniel Ricciardo, parcheggiata in pista. Le operazioni di rimozione della monoposto sono infatti andate per le lunghe e la gara si è concluso in maniera "anormale", ovvero sotto il regime di Safety Car.