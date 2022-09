F1, De Vries: "Sto sognando, un grande grazie alla Williams"

ROMA - "Sto sognando? Nona posizione al mio debutto in Formula 1!". Sembra quasi non crederci Nyck De Vries, che alla sua prima gara nel massimo campionato è andato a punti nel Gran Premio d'Italia, sull'asfalto storico dell'Autodromo nazionale di Monza. L'olandese si è infatti trovato all'ultimo momento a essere chiamato dalla Williams per il ricovero per appendicite di Alexander Albon. Una volta calibrata la vettura, De Vries ha condotto la gara rimanendo dietro a Pierre Gasly ed è arrivato nono alla bandiera a scacchi.