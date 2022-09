F1, Marko: "Sulla safety car decisione sbagliata"

ROMA - Il Gran Premio d'Italia è terminato in un modo inedito per la Formula 1 : con la safety car a tagliare il traguardo e i piloti a rispettare la velocità di sicurezza . Una decisione, spiega la FIA , che si è resa necessaria per motivi di sicurezza. Ma nel paddock sono tanti coloro che non sono d'accordo con la valutazione fatta dalla Federazione. Tra questi c'è anche Helmut Marko , consigliere della Red Bull, che ai microfoni di "Sky Sports" al termine della gara ha detto: " Certamente non è stata la decisione giusta e penso che la Safety Car si sia posizionata davanti al pilota sbagliato. Saremmo stati svantaggiati? Sì, ma dobbiamo mettere lo sport in primo piano".

Decisione non corretta

A Monza a trionfare è stato infatti Max Verstappen, che piazza la sua quinta vittoria consecutiva. Gli uomini della Red Bull, così come tutti in pit-lane, avrebbero però voluto una bandiera rossa per far ritornare le vetture ai box per poi procedere con gli ultimi giri. E Marko ha lamentato una certa inefficienza degli uomini a bordo pista: "Ovviamente finché c’è una gru in pista non è possibile correre, ma poi i marshal dovevano lavorare più velocemente. C’era abbastanza tempo".