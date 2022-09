F1, Horner: "Verstappen 'on fire', team a un livello altissimo"

ROMA - La Red Bull si gode un Max Verstappen stratosferico in questa seconda parte di stagione. L'olandese, con il primo posto a Monza, ha infatti inanellato la sua quinta vittoria consecutiva. Merito suo, ma anche della Red Bull, come spiega il team principal Christian Horner al canale ufficiale della Formula 1: "L'intera squadra quest'anno ha raggiunto un livello altissimo. A Monza avevamo l'auto più veloce e abbiamo compromesso leggermente le qualifiche per avere quell'assetto, che ha dato i suoi frutti. Poi Max è semplicemente 'on fire' al momento. Domenica niente avrebbe potuto fermarlo".