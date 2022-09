F1, Albon rassicura i tifosi e dà appuntamento al Gp di Singapore

ROMA – Attraverso un videomessaggio postato sui suoi profili social, Alexander Albon ha fornito ai tifosi un aggiornamento sulle sue condizioni. Il pilota della Williams aveva dovuto infatti saltare il Gran Premio di Monza a causa di un’appendicite dopo il venerdì di prove libere. Quello che sembrava dover essere un intervento di routine, ha rischiato di diventare qualcosa di più serio per il pilota thailandese, che ha accusato una crisi respiratoria. Fortunatamente se l’è cavata senza ulteriori complicanze, ma non è scontato che riesca a tornare in pista in occasione del prossimo Gran Premio , a Singapore.

Il messaggio di Albon

“Grazie a tutti per tutto il supporto! Non vedo l'ora di tornare là fuori e prepararci per Singapore – ha detto Albon in un video, per poi spiegare – Ho avuto un problemino a Monza, ma sono stato fortunato ad avere medici fantastici che si sono presi cura di me e adesso sto bene. Dopo quello che ho passato non sarà facile tornare a Singapore, ma spero di farcela”. Qualora il 26enne non dovesse recuperare, al suo posto dovrebbe esserci ancora Nyck De Vries, bravissimo a centrare il nono posto a Monza al suo debutto con la Williams.