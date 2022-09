F1, Russell: "Nel 2023 alla macchina può succedere di tutto"

ROMA - “Nulla è fuori discussione. Di sicuro abbiamo un design piuttosto unico delle pance laterali. Non è detto che continueremo con quel design, ma allo stesso modo non è escluso che cambieremo completamente il concetto dell'auto". Sono queste le parole di George Russell, pilota Mercedes di Formula 1, che al suo anno di esordio con la casa di Brackley sta mettendo in mostra una sicurezza e una costanza da veterano. Restano ora da capire quali sono di preciso le criticità che impediscono alla W13 di essere all'altezza della Red Bull e della Ferrari. “Penso si capisca perché su circuiti come Zandvoort e Budapest eravamo competitivi, mentre su piste come Monza e Spa non lo stiamo stati. Ciò però non significa che possiamo risolvere i problemi dall'oggi al domani".