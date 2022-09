F1, Hamilton giura amore alla Mercedes: "Qui per restare fino alla fine"

ROMA - “Per anni ci sono state voci sul mio ritiro. Io mi sento più in forma che mai. Amo quello che sto facendo e non ho intenzione di fermarmi presto “. Sono parole chiare e mirate quelle che Lewis Hamilton pronuncia ai microfoni ufficiali della Formula 1 . Il pilota della Mercedes sente che ha ancora molto da dare al mondo delle quattro ruote e in particolare alla scuderia di Brackley e aggiunge: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di stare con la Mercedes. C'è molto lavoro, molto da realizzare insieme, e penso che sarò sempre con la Mercedes fino all'ultimo dei miei giorni ".

Niente pensione

Lewis Hamilton quindi non lascia, anzi raddoppia e mette sul piatto l'ipotesi di diventare per l'ottava volta in carriera campione del mondo, impresa sfuggitagli l'anno scorso. "Sento di poter correre per un po' più a lungo. Vincere il titolo? È una sfida. Visto che nessun pilota nella storia c'è mai riuscito, voglio provarci". Giunto a 37 anni, il tempo a disposizione di Hamilton però non è molto e il pilota Mercedes prova a prendere con filosofia l'età che avanza: "Immagino che, invecchiando, ti rendi conto che il viaggio è la parte più importante", ha concluso il britannico di Stevenage.