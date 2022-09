F1, Vettel: "Solo il tempo dirà se mi annoierò fuori dal Circus"

ROMA - La notizia del suo addio ha scosso il mondo della Formula 1 e ora Sebastian Vettel pensa ad affrontare le ultime gare della stagione al meglio . Il tedesco quattro volte campione del mondo, ai microfoni ufficiali del Circus, però lascia la porta socchiusa per il futuro e afferma: "Mi sto allontanando da questo mondo e non ho preso in considerazione nulla per il momento. Ma sarà il tempo a dire come mi sentirò. Potrei annoiarmi lontano dalla Formula 1 e questo potrebbe accadere in tre mesi o fra tre anni ". Il posto lasciato libero da Vettel sarà occupato l'anno prossimo da Fernando Alonso.

Tempo in famiglia

Sempre in giro per il mondo per i Gran Premi e altri eventi, Vettel ha ora avvertito la necessità di fermarsi all'età di 35 anni. "Sono felice di poter dedicare più tempo ad altre cose, di vedere più frequentemente i bambini e la famiglia". I due anni all'Aston Martin non sono stati all'altezza dei suoi anni in Red Bull o in Ferrari. Viene così da chiedersi se sia stata la scelta giusta quella di firmare per il team di Lawrance Stroll. Vettel risponde così: "Sono contento della mia decisione, anche se ora ci sono tanti 'se' e tanti 'ma'. Ci aspettavamo di essere più competitivi ma questa è stata un'opportunità che ho cercato di sfruttare al massimo", ha concluso Vettel.