F1, Hamilton: "Ottavo mondiale è la priorità. Verstappen? È mancato il rispetto"

ROMA - Lewis Hamilton concede un'intervista a "Sky Sport", in onda da oggi 26 settembre, nella quale il sette volte campione del mondo in Formula 1 parla sia di passato che del suo futuro. "L'ottavo mondiale di F1? No, non è un'ossessione, ma sicuramente è occupa sempre i miei pensieri. È la nostra priorità e il lavoro fatto alla base quest'anno è focalizzato per tornare al top", racconta il britannico nello "Sir Lewis Hamilton". La Mercedes sta risalendo in classifica dopo un inizio complicato, ma - sul fronte interno - il pilota della Freccia d'Argento deve fare i conti con un arrembante George Russell, che finora ha raccolto 35 punti in più di lui.