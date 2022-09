Mick Schumacher e il padre Michael, "ci sono due aspetti che li rendono uguali"

ROMA - A una manciata di gare dalla fine della sua stagione in Formula 1 , Mick Schumacher vede ancora incerto il suo futuro in Haas e nel Circus. Pochi giorni fa, anche Gunther Steiner ha affermato non avere certezze sulla permanenza del pilota tedesco. C'è chi, però, ha grande fiducia nel figlio della leggenda Michael Schumacher . Ross Brawn , ai microfoni di "F1 Insider" ha evidenziato i progressi del classe '99: " Mick è migliorato molto quest'anno , ha un ottimo riferimento come compagno di squadra in Kevin Magnussen e ora è a un bivio importante della sua carriera. Senza dubbio ha guadagnato ulteriori passi nella sua carriera nell'élite. E poi si valuterà".

Schumacher e Verstappen

Il direttore generale della F1 ha poi messo a confronto padre e figlio, evidenziandone anche i punti in comune: "Mick è diverso dal papà, che è stato subito al top. Mick è un fuoco lento, ma alla fine ha vinto anche titoli nelle categorie juniores. Lui ha molto talento come Michael e ha ereditato al 100% l'etica del lavoro dal padre e ha tanto potenziale per migliorare. Questo è fondamentale". Infine, un paragone con il campione in carica Max Verstappen: "Il grande vantaggio di Max su Mick è che suo padre era famoso in Olanda, ma non ha vinto e non è stato un sette volte campione del mondo e non è un'icona come Michael in Germania".