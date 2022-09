F1, Ferrari a Singapore per ritrovare la magia: Verstappen per prendersi il titolo

ROMA - Per la sua diciassettesima tappa la Formula 1 propone in calendario il Gran Premio di Singapore, valido per il Mondiale a partire dal 2008. Circuito che rievoca dolci ricordi per gli appassionati Ferrari, che qui nel 2019 assistettero alla doppietta firmata da Sebastian Vettel e da Charles Leclerc. Sul suggestivo tracciato di Marina Bay è proprio il tedesco a detenere il maggior numero di vittorie: ben cinque, di cui tre consecutive dal 2011 al 2013. Chi invece non ha mai vinto qui è Max Verstappen, che con una gara perfetta (e un po' di fortuna) potrebbe laurearsi campione del mondo con cinque gare di anticipo.