F1, Mercedes rinnova con Petronas: l'accordo scatterà dal 2026

ROMA - La Mercedes, scuderia di Formula 1 , e Petronas, azienda malese nel settore degli idrocarburi, hanno reso nota l'estensione della loro alleanza commerciale, che si rinnoverà a partire dal 2026 . L'annuncio è arrivato a Kuala Lumpur, in Malesia, presso il quartier generale delle Petronas Towers. “Oggi - ha detto il CEO e team principal della casa di Brackley, Toto Wolff - stiamo facendo qualcosa di un po' insolito. Annunciamo cioè una partnership che inizierà tra quattro anni . Questo invia un messaggio importante: il nostro team e Petronas non sono più solo partner, siamo una famiglia e saremo una squadra per molti altri anni a venire".

Le parole di Wolff

Continua poi il manager austriaco: “Dal 2026, il carburante sostenibile avanzato sarà al centro delle prestazioni in F1 e questo ci offre una fantastica opportunità per dimostrare la nostra esperienza in questo campo, sia attraverso le power unit che con Petronas Fluid Technology Solutions". "Siamo entusiasti di correre verso il futuro insieme a Petronas, con l'ambizione di stabilire ancora una volta lo standard, nelle nostre prestazioni in pista e aprendo la strada alla transizione di una squadra sportiva globale verso un network a zero emissioni", ha concluso Wolff.