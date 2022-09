F1, Norris: "Verstappen merita il titolo, vincerà ancora tanti Mondiali"

ROMA - Max Verstappen sembra aver acquisito una maggiore maturità in Formula 1 . Il Mondiale conquistato ai danni di Lewis Hamilton all'ultimo giro nel 2021 lo ha sicuramente spinto a fare un passo avanti nel proprio percorso da pilota professionista e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Undici vittorie , tredici podi e la bellezza di 325 punti conquistati sinora, che danno all'olandese ampio margine di manovra in queste restanti sei gare del 2022. Progressi che hanno spinto Lando Norris , pilota McLaren, a pronunciare queste parole ai microfoni ufficiali della Formula 1: "Verstappen è uno dei talenti più grandi che siano mai entrati nel Circus. Senza dubbio vincerà questo titolo e probabilmente ne vincerà altri ".

I complimenti di Norris

Quello che più ha stupito di questo Verstappen formato 2022 è la sicurezza con cui affronta sin dal venerdì l'intero weekend di gara. "Anche in FP1 non è mai rilassato - afferma infatti Norris - e guida sempre al limite. Spesso i suoi tempi nelle libere sono migliori dei nostri registrati in qualifica. Sta facendo un lavoro impressionante e mi ricorda l'Hamilton degli anni scorsi". "Ci sei tu, che in pista sudi e lotti nella gara più impegnativa della tua vita, arrivando ottavo. E poi c'è lui che riesce con scioltezza a vincere i Gran Premi. Verstappen merita di essere lì dov'è", ha concluso il pilota di Bristol.