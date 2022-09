F1, Wolff: "Red Bull indipendente? Scelta coraggiosa. Peccato per Porsche"

ROMA - È una scelta coraggiosa impostare la propria strategia in autonomia . La Red Bull ha sempre voluto avere il proprio propulsore e ora ha imboccato questa strada". Sono queste le parole di Toto Wolff , che commenta così ai microfoni di "Motorsport Total" il mancato accordo tra i rivali della Red Bull e Porsche , che avrebbe dovuto sostituire la Honda nella fornitura di power unit in Formula 1 . Il banco è saltato all'ultimo momento perché l'azienda del gruppo Volkswagen voleva avere più potere nelle strutture di Milton Keynes, condizione che Christian Horner non ha accettato. Wolff però avvisa i rivali: " Anche la Williams pensava la stessa cosa quando si sono separati dalla BMW ". Una scelta alla fine rivelatasi nefasta per il team britannico.

Le parole di Wolff

Il team principal della Mercedes guarda con attenzione alle mosse dei rivali, che nel frattempo godranno ancora del supporto tecnico di Honda. "Sono curioso di sapere - ha aggiunto Wolff - come se la caveranno dal 2026 in poi". In Wolff resta però un pizzico di delusione nel non poter vedere un marchio così prestigioso come Porsche fare il proprio ingresso nel Circus. L'austriaco infatti conclude: "Da uomo della Mercedes, penso che sia un peccato non poter lottare con Porsche. Sarebbe stata un'ottima accoppiata, un grande marchio. Non conosco i motivi per cui sia saltato tutto, ma il loro accordo avrebbe aumentato l'attrattiva nei confronti del nostro sport".