F1, Verstappen: "Io campione già qui? Serve tanta fortuna"

ROMA - "So che posso vincere il Mondiale qui, ma dovrei essere molto fortunato". Ai microfoni di "Sky Sport" Max Verstappen si dice pronto per il diciassettesimo appuntamento della Formula 1, il Gran Premio di Singapore. La gara di Marina Bay potrebbe infatti regalare all'olandese della Red Bull il secondo titolo iridato. Ma servono determinate condizioni e poi è necessario fare il weekend perfetto: "Dobbiamo considerare anche che in qualifica non siamo i migliori. Dopo l'estate il passo gara è stata la nostra forza, ma in generale è tutto il pacchetto a funzionare", ha concluso Verstappen.