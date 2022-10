La scelta inaccettabile della F1 che tradisce l'amore dei tifosi

“Singapore, vado a Singapore. Benedette, care signore”. È una canzone che Charles Leclerc non smette di cantare. Un secondo posto salva la Ferrari e se stesso. Perché non basta la prestazione di un ritrovato Sergio Perez per dimenticare che dall’inizio della stagione il ritornello della rossa rimane quello per il quale: “non c’è più niente fare, è stato bello sognare”. La Ferrari, soprattuto con Charles Leclerc, si è difesa approfittando di una Max Verstappen relegato al centro della griglia. Per lui una gara incolore con un team che sembrava voler rimanere nell’ombra di un budget cap che ha dovuto sopportare sgradito compagno per durante tutta la gara.