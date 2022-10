F1, GP Singapore: gli highlights della gara. Perez precede Leclerc e Sainz

La Red Bull di Perez trionfa sul circuito di Marina Bay. Il pilota messicano ha tagliato per primo il traguardo, precedendo Charles Leclerc e Carlos Sainz. Solo settimo Max Verstappen. Il GP di Singapore, iniziato in ritardo a causa della pioggia, è stato spettacolare e alla fine della corsa è dovuta intervenire la Fia per confermare la vittoria di Perez che è finito sotto investigazione per non aver rispettato per due volte la distanza dalla Safety Car. La decisione della FIa è stata di multare il pilota con 5" di ritardo ma visto il vantaggio di oltre 7 secondi sul secondo il pilota messicano ha mantenuto la vittoria.