F1, Verstappen: "Per il titolo serve un weekend perfetto"

ROMA - "Siamo finalmente tornati in Giappone dopo tanto tempo e non vedo l’ora di correre di nuovo a Suzuka, mi piace stare in Giappone e ho molti bei ricordi qui. Il cibo è ottimo e i tifosi sono davvero speciali, sono molto gentili ed educati. Abbiamo un’altra possibilità di vincere il titolo, dovremo fare un weekend perfetto, ma è possibile". Max Verstappen ha parlato così in vista del Gran Premio del Giappone, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota olandese, sul circuito di Suzuka, avrà la seconda chance di chiudere matematicamente il campionato, assicurandosi il secondo titolo consecutivo.