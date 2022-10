Diretta qualifiche F1 Gp Giappone: dove vederle in tv

SUZUKA - Tutto pronto per le qualifiche del Gran Premio del Giappone, diciottesimo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1. Dopo il weekend a Singapore, si torna a correre sul circuito di Suzuka. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 8 ottobre alle ore 5, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 8. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche. La gara, invece, è in programma domenica 9 ottobre a partire dalle 7.