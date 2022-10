La Ferrari ha confermato anche per Suzuka una novità già testata a Montreal: nelle libere di venerdì si è vista nuovamente l’ala che ha il bordo di uscita del flap mobile diverso, per cercare maggiore efficienza a Drs aperto che è una delle parti più forti e affidabili della Red Bull. Questa ala sarà usata sia in condizioni da asciutto che in condizioni da bagnato in caso di pioggia. Per Leclerc e Sainz, quindi, un’arma Ion più per cercare il colpaccio in Giappone.