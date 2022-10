Leclerc beffato in Giappone: Verstappen si prende la pole per 10 millesimi!

SUZUKA - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio del Giappone, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese della Red Bull, sul circuito di Suzuka, realizza il miglior tempo in qualifica ma dovrà aspettare il risultato dell'indagine su un episodio che lo vede protagonista con la McLaren di Lando Norris. In prima fila con il campione in carica c'è la Ferrari di Charles Leclerc, mentre l'altra Rossa di Carlos Sainz partirà dalla terza casella in griglia, appena davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez. Terza fila con la Alpine di Esteban Ocon che precede la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre in quarta fila ci saranno Fernando Alonso e George Russell.