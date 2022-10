Hamilton, bomba sul Mondiale: la frase shock che spaventa Red Bull

La frase di Hamilton sulle manovre Red Bull: "Vedevo tutti quei camion..."

"Si sentono tutte queste cose, non posso dire nulla ma noi lo scorso anno abbiamo varato l’ultimo aggiornamento a Silverstone (in luglio, decima gara su ventidue, ndr) - ha detto il sette volte campione del mondo - Per fortuna era ottimo e con quello abbiamo potuto lottare fino all’ultimo. Ricordo però che quei ragazzi (Red Bull, ndr) nei successivi GP continuavano a scaricare pezzi dai camion, almeno altri quattro aggiornamenti. Noi eravamo fermi e mi rendevo conto che sarebbe stato sempre più difficile batterli". Il sospetto resta, a Hamilton. "Se noi avessimo deciso di spendere ancora mezzo milione avremmo potuto garantirci più competitività e forse cambiare l’esito del campionato. Io mi auguro fortemente che non sia questo il caso, che la FIA e il suo presidente Mohammed Ben Sulayem facciano giustizia qualsiasi cosa scoprano, e che questo ritardo sia dovuto proprio al voler fare le cose per bene. Senza una punizione proporzionata all’eventuale infrazione non ci sarebbe giustizia - ha aggiunto il campione della Mercedes - Ne andrebbero di mezzo i valori e l’integrità del nostro sport".