Trattore in pista a Suzuka, il padre di Bianchi: "Nessun rispetto per Jules"

SUZUKA - Un episodio che farà discutere a Suzuka. Un trattore è infatti giunto in pista durante il Gran Premio del Giappone, costringendo Pierre Gasly a schivarlo. Il padre di Jules Bianchi, pilota di Formula 1 morto nel 2015 per le ferite riportate in un impatto contro una gru mobile proprio sul tracciato asiatico, ha espresso tutto lo sdegno per la situazione: "E' incredibile, non c'è rispetto per la vita del pilota. Nessun rispetto per la memoria di Jules", ha scritto Philippe Bianchi su Instagram.