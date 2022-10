Verstappen campione del mondo. Leclerc penalizzato a Suzuka, è 3°

SUZUKA - Max Verstappen trionfa in Giappone ed è campione del mondo per la seconda volta di fila. L'olandese si prende il successo davanti a Sergio Perez e Charles Leclerc, penalizzato di 5 secondi per essere uscito di pista nella penultima curva in una gara partita estremamente in ritardo per via delle condizioni di pioggia. L'appuntamento è scattato solo per qualche giro, prima di essere fermato dalla bandiera rossa, con le polemiche per il trattore passato a fianco di Pierre Gasly. Per Carlos Sainz la gara è finita quasi subito, avendo perso il controllo della sua monoposto ma senza conseguenze.