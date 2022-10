F1: niente stangata alla Red Bull, per la Fia è solo "infrazione minore"

ROMA - Non ci sarà con grosse probabilità una sanzione pesante per la Red Bull per la violazione del budget cap in Formula 1. La Fia, tramite un comunicato, ha infatti affermato che la scuderia di Milton Keynes ha commesso sì una violazione procedurale, ma con un'infrazione di tipo minore. "La Fia - si legge nella nota - conferma che la sua amministrazione sul budget cap ha completato la revisione della documentazione di rendicontazione presentata da ciascun partecipante al Mondiale di F1 e relativo al periodo di rendicontazione terminato il 31 dicembre 2021. L'amministrazione ha rilasciato il certificato di conformità a 7 dei 10 partecipanti: Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team è stata considerata in violazione procedurale del regolamento finanziario. Oracle Red Bull Racing è stata considerata in violazione procedurale e in violazione di spesa minore del regolamento finanziario".