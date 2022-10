F1, Marko: "Verstappen-De Vries? La notizia non fa felice il reparto marketing"

ROMA - Con la stagione 2022 di F1 ormai prossima al termine, nel Circus impazza il "mercato" per la prossima stagione. Dopo il passaggio di Pierre Gasly in Alpine, l'Alpha Tauri ha scelto Nyck De Vries come suo sostituto. Il campione della Formula E 2020 e 2021 sarà il secondo olandese in pista nel 2023 insieme al campione iridato Max Verstappen, con la coppia che potrebbe ritrovarsi in un futuro alla Red Bull, sorella maggiore dell'Alpha Tauri. Un'opzione che non entusiasma il consigliere austriaco Helmut Marko. "Sicuramente è una notizia positiva per la stampa olandese – ha spiegato al De Telegraaf – ma il nostro reparto marketing non sarà molto contento, anche se tutto dipenderà dalle prestazioni".