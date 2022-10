F1, Horner torna sul titolo vinto da Verstappen: "Errore assegnare punteggio intero"

ROMA - Max Verstappen è campione del mondo per la seconda volta in carriera, ma il suo successo continua a far discutere. La vittoria nel GP del Giappone, infatti, è stata un vero e proprio giallo con la Federazione che ha deciso di penalizzare di 5” Charles Leclerc negli istanti precedenti la premiazione, facendolo scalare al terzo posto dietro a Sergio Perez, ma soprattutto per effetto della decisione degli stewards di assegnare punteggio pieno ai concorrenti, malgrado il GP si sia disputato su 29 dei 53 giri. Una decisione che ha spiazzato sia l'olandese, accortosi di essere campione solo durante le interviste, sia il team principal della Red Bull, Christian Horner, che in una intervista al The Sun ha ammesso: "Penso che sia un errore che non è stato previsto dopo i problemi di Spa dell'anno scorso. Avevamo la forte impressione che solo con il 75% della gara completato si sarebbero assegnati punti pieni. Quindi pensavamo ci mancasse un altro punto per l’aritmetica certezza. E’ stata una sorpresa, per Max e per la squadra, ma una sorpresa meravigliosa", le sue parole.